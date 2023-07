Buikvet Verliezen? 10x Fabels die je Moet Weten

De meeste mensen maken zich zorgen over een bolle buik. Dus als ze een dieet of fitnesstrend tegenkomen die snelle resultaten belooft, trappen de meeste mensen erin. Claims als in een maand buikvet verliezen kunnen aanlokkelijk lijken. Maar wat je moet begrijpen is dat deze loze beloftes nauwelijks vruchten afwerpen.

Er zijn veel misvattingen en fabels over afvallen en het is bijna onmogelijk om er niet in te trappen. In dit artikel hebben we geprobeerd een aantal veelvoorkomende fabels over buikvet de wereld uit te helpen.

Alle buikvet fabels op een rij

1. Een dikke buik is prima zolang je een gezonde BMI hebt

Hoewel de body mass index momenteel de beste indicator is om te bepalen of iemand als te zwaar of zwaarlijvig moet worden beschouwd, zijn experts het erover eens dat het niet waterdicht is. De taille blijkt ook een grote rol te spelen bij gezondheidsresultaten: In een onderzoek uit 2014 van de Mayo Clinic hadden mannen en vrouwen met een grote tailleomtrek meer kans om jonger te sterven (en meer kans om te sterven aan hartaandoeningen, ademhalingsproblemen en kanker) dan hun slankere leeftijdsgenoten, zelfs als ze een BMI in het “gezonde” bereik hadden.

2. Buikvet is net als ander lichaamsvet

Het is gebruikelijk om te denken dat alle soorten vetten in het lichaam hetzelfde zijn, maar dat is niet zo. Het vet rond de buik is veel gevaarlijker dan het vet in andere delen van het lichaam. Buikvet, ook wel visceraal vet genoemd, hoopt zich op diep onder de huid, rond de organen en leidt vaak tot gezondheidsproblemen zoals insulineresistentie, diabetes type 2 en hart- en vaatproblemen.

3. Enkel buikvet verliezen is mogelijk

Geen enkele oefening kan je helpen om centimeters te verliezen in een bepaald gebied. Je zult langzaam gewicht verliezen op elk deel van je lichaam – dijen, armen, buik. Doelgericht gewichtsverlies is niet mogelijk. Oefeningen zoals crunches, v-ups activeren wel de spieren rond de buik, maar dat betekent niet dat je sneller kilo’s kwijtraakt.

4. Buikvet beschermt je botten

Het is voor niemand een verrassing dat buikvet slecht is voor je hart en je longen, maar recente onderzoeken tonen aan dat het ook schadelijk is voor je botten. Wetenschappers dachten vroeger dat mensen met overgewicht (vooral mannen) een sterker skelet hadden en beschermd waren tegen botverlies naarmate ze ouder werden. Het nieuwste onderzoek suggereert echter dat visceraal vet – het soort vet dat de organen omgeeft en zich ophoopt rond het middengedeelte – in verband wordt gebracht met een lagere botmineraaldichtheid bij volwassenen van beide geslachten.

5. Bepaalde voedingsmiddelen kunnen buikvet doen verminderen

Sommige mensen geloven dat het eten van voedsel zoals paprika en cayennepeper kan helpen om buikvet sneller te laten verdwijnen. Dit zijn echter slechts beweringen die geen resultaat laten zien. Er is slechts een kleine kans dat het je stofwisseling een boost geeft, wat het afslankproces kan versnellen. Maar het zal je niet helpen om specifiek van de buik af te vallen.

6. Vet voedsel vermijden helpt om buikvet te verliezen

Het eten van vet voedsel is niet iets dat in de eerste plaats leidt tot een bolle buik. Het is het resultaat van je ongezonde voeding, inactiviteit, slaappatroon en andere leefgewoonten. Alleen door op elk gebied veranderingen aan te brengen en gezonde leefgewoonten aan te nemen, kun je wat centimeters van je taille afknippen.

7. Een calorie is een calorie (en vet is vet)

Een onderzoek uit 2014 van de Universiteit van Uppsala en het Karolinska Instituut in Zweden maakt voor eens en altijd korte metten met deze misvatting: Onderzoekers gaven 39 mannen zeven weken lang dagelijks muffins met verzadigd vet (palmolie) of onverzadigd vet (zonnebloemolie). Beide groepen kwamen aan, maar de mannen in de verzadigd-vet groep kwamen significant meer aan rond hun middel. Degenen die de muffins met onverzadigd vet aten, kwamen daarentegen gelijkmatiger in gewicht aan over hun hele lichaam en zagen ook een lichte toename in spiermassa.

8. Het dragen van een waist trainer kan effectief zijn

Misschien kom je op televisie talloze reclames voor waist trainers tegen, die snelle resultaten beloven. Laat ons je informeren dat deze mooie apparaten niet echt werken. Er is geen kortere weg om buikvet te verliezen, tenminste niet door het dragen van waist trainers. Om kilo’s kwijt te raken moet je sporten en een dieet volgen.

9. Een mijl wandelen (of hardlopen) verbrandt 100 calorieën.

Je hebt waarschijnlijk al veel van dit soort schattingen gezien: “Spinles verbrandt 600 calorieën per uur!” “Zwem 20 baantjes om die reep snoep eraf te zwemmen!” Maar dat zijn slechts schattingen en afhankelijk van je stofwisseling verbrand je misschien aanzienlijk meer of minder. Dat wil zeggen dat een persoon met een langzamere stofwisseling meer zou moeten sporten of minder zou moeten eten om dezelfde hoeveelheid gewicht te verliezen als een persoon met een snellere stofwisseling.

10. Het drinken van groene thee verbrandt buikvet

Dit kan waar zijn in gecontroleerde studies, maar de grootste analyse over dit onderwerp vond dat zelfs de meest veelbelovende wetenschappelijke resultaten op zijn best bescheiden waren. Bovendien zou je ongeveer zeven koppen groene thee per dag moeten drinken om het niveau van catechines (antioxidantverbindingen waarvan gedacht wordt dat ze verantwoordelijk zijn voor de vetverbrandende werking van thee) te evenaren dat aan mensen in klinische onderzoeken is gegeven – en veel dranken in flessen zijn zo bewerkt dat ze waarschijnlijk helemaal geen antioxidantactiviteit bevatten.

Groene thee kan een gezonde drank zijn – en een calorievrije, als je het zelf zet en er geen suiker aan toevoegt – maar verwacht geen gewichtsverlies door deze ene verandering in je voedingspatroon.