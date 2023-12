Buijs baalt van rode kaart en spreekt van wake-up call voor Fortuna-spelers – Voetbal International

Danny Buijs was vrijdagavond realistisch na de nederlaag van Fortuna Sittard op bezoek bij NEC. Opnieuw slaagden de Limburgers er niet in om een uitwedstrijd te winnen. Dat Tijjani Noslin halverwege de eerste helft al de rode kaart kreeg, was volgens Buijs echter geen beslissend moment in de wedstrijd.

‘Ik vind het een belangrijk moment, maar niet beslissend’, vertelde Buijs na de wedstrijd in Nijmegen. ‘Daarna hebben we het vooral zelf gedaan, door bij twee of drie goals heel slecht te verdedigen. We raakten bijvoorbeeld knullig de bal kwijt. Na de 2-1 had ik nog hoop dat we er druk op konden krijgen, maar niet veel later stond het al 3-1. Dat is dan echt een mentale tik. Ongelooflijk ook als je ziet hoe we die goal weggeven.’