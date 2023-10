BTO P-Book 16P1390 review: laptop op maat voor developers

BTO maakt al meer dan 20 jaar laptops op maat in Nederland. De P-Book 16P1390 is een recent model op basis van de nieuwste Intel-techniek.

Een laptop op maat: dat klinkt duur, maar dat hoeft het niet te zijn. De BTO P-Book 16P1390 die we voor deze review testten, is alleszins behapbaar geprijsd en toch zeker niet onderbemeten. Het blijkt een in meerdere opzichten bijzonder en goed presterend apparaat.

BTO – kort voor ‘Built To Order’ oftewel ‘op maat gemaakt’ bestaat al 23 jaar. Ruimschoots 100 jaar in ‘technologietijd’, dus. In een eerlijker wereld zou het bedrijf zich met de titel ‘Koninklijke’ mogen tooien, maar helaas. Het laat onverlet dat deze Nederlandse onderneming zich knap staande weet te houden in een markt die wordt gekenmerkt door moordende concurrentie. Met op maat gebouwde laptops – en alweer heel wat jaren ook desktops – heeft het een niche in de markt bezet waar nog altijd vraag naar is. Van die twee spreken laptops op maat natuurlijk…