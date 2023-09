BTC Koers Verwachting Nu Miners Zich Bevinden In Energie Crisis

Temidden de turbulentie in de crypto markt wordt Bitcoin verhandeld rond de $25.900, met een winst van 0,20% over de afgelopen 24 uur.

Bears zorgen ervoor dat BTC niet in staat is om voorbij de $26.00 te stijgen en steeds meer investeerders vragen zich nu af of Bitcoin verder gaat zakken richting de $20.000.

Wat zorgt voor meer complexiteit is het feit dat de staat van Texas recentelijk een bedrag van $31,7 miljoen heeft gereserveerd om Bitcoin mining stop te zetten tijdens de huidige energie crisis.

Texas Reserveert $31,7 Miljoen zodat Riot Zijn Bitcoin Mining Activiteit Stop Kan Zetten Tijdens Energie Crisis

Bitcoin miners in Texas bevinden zich op dit moment in een moeilijke situatie door de huidige energie crisis. Door deze crisis moeten een groot deel van de mining activiteiten stopgezet worden.

Texas is historisch gezien een aantrekkelijke hub geweest voor Bitcoin mining, dankzij de…