BTC breekt door 26k – is de weg vrij en gaat Bitcoin stijgen?

De Bitcoin koers ligt op de $26.030 na een stijging van +0,4% in de afgelopen 24 uur en ligt daarmee nog steeds ruim 11% lager dan een week geleden.

Mogelijk kan Bitcoin herstellen van de FUD (Fear, Uncertainty, Doubt) van vorige week, maar eerst zal het ander negatief nieuws nog moeten doorstaan. Zoals de goedkeuring van sancties tegen Tornado Cash vanuit de VS.

De claim van miljarden dollars aan Bitcoin van Craig Wright is door Bitcoin ontwikkelaars afgewezen, hij wordt vedacht van fraude.

Daarnaast zetten NFT voorstanders hun vraagtekens bij de daling van Bitcoin, met name omdat het aantal transacties van Bitcoin Ordinals toeneemt.

Deze gebeurtenissen kunnen allemaal invloed hebben op de Bitcoin koers en de vraag blijft of dit een goed moment is om te investeren in Bitcoin of niet.

Rechter uit VS geeft toestemming voor sancties tegen Tornado Cash

De Bitcoin koers is verder gedaald nadat een rechter…