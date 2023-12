Bryan Linssen en Alex Schalk, big in Japan – Voetbal International

In Tokyo is alles extreem. De grootste stad van de wereld herbergt vermoedelijk nog een recordaantal records. Het drukste kruispunt ter wereld, bijvoorbeeld. Het ligt aan het treinstation van de wijk Shibuya en telt vijf zebrapaden, waarvan eentje zich diagonaal over het plein uitstrekt. Zodra de stoplichten op groen springen, spoelen de mensen vanuit alle hoeken over het asfalt. Als legers in een ouderwetse veldslag marcheren de pelotons op elkaar af. Wonder boven wonder raakt er nooit iemand gewond. Per groen stoplicht steken er tot wel drieduizend…