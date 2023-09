Brussel schroeft groeiverwachting Nederlandse economie flink terug

Leestijd: 2 minuten

De Europese Commissie heeft de verwachting voor de economische groei in Nederland dit jaar flink verlaagd. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie rekent in zijn zomerprognose nu op een groei van 0,5 procent voor Nederland in 2023. In de lenteprognose ging de commissie nog uit van 1,8 procent.

De commissie schroeft de groeiraming voor de hele eurozone terug. Vooral zwaargewicht Duitsland, waar de economie dit jaar naar verwachting zelfs met 0,4 procent krimpt, is daar debet aan. De hele eurozone zal volgens de commissie in 2023 niet 1,1, maar 0,8 procent groeien. Ook de verwachting voor volgend jaar gaat met drie tiende procentpunt naar beneden, naar 1,3 procent. Voor de hele EU geldt grosso modo hetzelfde.

De pessimistischere blik op Nederland komt vooral voor rekening van de eerste helft van 2023. Nederlanders gaven toen door de hoge inflatie minder geld uit en de export liep tegelijkertijd terug. De economie kromp twee kwartalen op rij. Omdat…