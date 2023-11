Brunel | Hobbels op groeipad detacheerder

Detacheerder Brunel boekte over het derde kwartaal een omzet van €342 mln, goed voor een zeer hoge autonome groei van 21%. Analisten rekenden op ruim €350 mln. Het ebit kwam uit op €18,8 mln, wel conform verwachting. De ebit-marge zakte hierbij licht van 5,8% naar 5,5%.



Kostenstijgingen zorgden voor vertragingen bij projecten op het gebied van offshore windenergie in met name de Verenigde Staten alsmede bij enkele openbare aanbestedingen in Europa. In de regio Midden-Oosten en India werd een project eerder dan verwacht opgeleverd. Mogelijk dat dit ook een negatieve impact heeft gehad op de vrije kasstroom, die over het derde kwartaal slechts €5,4 mln bedroeg. Een andere tegenvaller betreft een groot…