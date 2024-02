Bron onthult: Sylvie Meis misdraagt zich achter de schermen

Op Instagram houdt JuiceChannel een soort griezelavond, waarbij volgers verhalen kunnen insturen over een misselijke ervaring met een BN’er. Zo was een volger aanwezig tijdens de opnames van ‘Wedden dat ik het kan‘ in 2016, die Sylvie Meis toendertijd presenteerde. Op beelden is nu te zien dat de meid daar alles behalve zin in had.

In ‘Wedden dat ik het kan’ worden bijzondere weddenschappen afgesloten en in de studio onder toeziend oog van het publiek uitgevoerd. Sylvie vormde in 2016 een duo met presentator-zanger Jeroen van der Boom, maar na slechts één seizoen nokte de influencer er alweer mee. Uit beelden blijkt nu waarom.

Presentatieklus

Sylvie gaf destijds als reden dat ze niet genoeg tijd kon vrijmaken in haar bomvolle agenda, maar volgens een bron heeft Meis het hazenpad genomen omdat ze er geen donder aan vond. “Ze was alleen maar op de studiovloer voor repetitie of opnames”, schrijft de bron in een…