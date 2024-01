Bron doet boekje open over leugens Maxime Meiland: ‘Baby laten weghalen’

Maxime Meiland heeft het zwaar. Als een soort realityboef wordt ze in de figuurlijke overhoringsstoel gezet met een felle lamp op haar giechel. Want Maxime, heb je alles bij elkaar verzonnen puur om een smeuïg boek uit te kunnen brengen? Of is er wel iets waar van al je schrijfsels? Een aantel oud-bekenden van de ster ontleden langzaam maar zeker al haar ‘leugens’.

Verkrachting

De man die ervan wordt beschuldigd Maxime te hebben verkracht op veertienjarige leeftijd, deed niet lang geleden zijn kant van het verhaal in weekblad Story. Niet alleen hijzelf komt met een andere versie van de gebeurtenis, een aantal ooggetuigen van die bewuste avond bevestigen ook dat de vork anders in de steel zit dan Maxime beweert. Zo zou Maxime zelf initiatief hebben genomen en zou er van dwang geen sprake zijn geweest.

Geen ongelukje

Het verkrachtingsverhaal ligt dus al flink onder de loep. Maar nu is er nóg een verhaal dat wordt…