Broertjes Tim Hofman onder vuur voor keihard kritiek op moslims

Wat luistert vlotter weg? De Broers-podcast van Rijk en Sam Hofman of Freddy Krueger die een halfuur lang zijn nagels over een schoolbord trekt? Vermoedelijk dat laatste. De bloedverwanten van ‘Boos’-pionier Tim Hofman komen elke week op de proppen met puberaal geneuzel over hoeveel vrouwen ze uitwonen. Normaal gesproken is er geen haan die ernaar kraait, maar in hun laatste aflevering halen ze de haters op de nek door een opvallende uitspraak te doen over moslims.

Schurft en gonorroe

In de aflevering gaat het over soa’s. Volgens hen rijst de schurft en de gonorroe de pan uit. Ze bespreken hoe je deze akelige ziektes mogelijk de kiem kan smoren. Dan doet Sam een controversiële uitspraak: “Het slaat ook nergens op, maar het is net als wat moslims altijd doen: die gaan an**l. Sam, heel m’n f*cking middelbare school deed aan an*le s*ks omdat ze niet voor het huwelijk wilden s*ksen. Dat is een ding! Sam, op alles!”

Maagdenvlies

Hij vervolgt:…