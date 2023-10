Brobbey 23ste speler die Koeman in Oranje laat debuteren – Voetbal International

Brian Brobbey heeft zijn debuut gemaakt voor het Nederlands elftal. De spits van Ajax kwam in het duel met Griekenland als invaller binnen de lijnen. Daarmee is hij de 804de speler die het shirt van Oranje draagt.

Voor Jong Oranje speelde Brobbey de afgelopen jaren al zeventien interlands, maar bij het ‘grote’ Oranje moest hij nog even wachten op zijn kans. Die kreeg hij van Ronald Koeman uit tegen Griekenland. Voor Koeman is het de 23ste speler die hij laat debuteren voor het Nederlands elftal. Brobbey loste Wout Weghorst af met nog een half uur te gaan, de spits miste in de eerste helft een strafschop.

Eerder deze interlandperiode was er nog een aantal spelers dat debuteerde voor Oranje. Bart Verbruggen en Quilindschy Hartman begonnen in de basis tegen Frankrijk en Micky van de Ven en Jeremie Frimpong kwamen als invaller binnen de lijnen. Brobbey is de vijfde debutant in deze interlandperiode.