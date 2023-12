Britse toezichthouder onderzoekt partnerschap Microsoft met OpenAI

(ABM FN-Dow Jones) De Britse mededingingsautoriteit CMA onderzoekt in hoeverre het partnerschap van Microsoft en OpenAI van invloed is op concurrenten op de Britse markt. Dit maakte de CMA vrijdag bekend.

De waakhond nodigde daarbij partijen uit met de vraag of zij vinden dat het partnerschap eigenlijk niet een verkapte fusie is, die mogelijk een negatieve impact heeft op concurrenten. Er wordt onder meer gewezen op het plotselinge vertrek en de terugkomst van topman Sam Altman.

Voor de CMA is dit een eerste stap. Daarna volgt eventueel een formeel onderzoek.

Microsoft heeft volledige medewerking aan deze onderzoeksfase toegezegd.

Volgens Microsoft is het, sinds het ontstaan van het partnerschap, enkel een niet-stemgerechtigd lid in het bestuur van OpenAI. “Dat is heel iets anders dan een overname”, aldus vicevoorzitter en president Brad Smith.

OpenAI was niet direct beschikbaar voor commentaar.

