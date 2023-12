Britse toezichthouder onderzoekt groene claims Unilever

Leestijd: < 1 minuut

De Britse marktautoriteit onderzoekt of Unilever zich milieuvriendelijker voordoet dan het verzorgings- en voedingsmiddelenconcern daadwerkelijk is. De Competition and Markets Authority (CMA) is bezorgd over marketinguitingen die mogelijk wijzen op ‘greenwashing” zoals misleiding over het duurzaamheidsgehalte van producten ook wel heet.

Het bedrijf achter producten als Dove-zeep, Axe-deodorant en Magnum-ijsjes gebruikt volgens de CMA bewoordingen die “vaag” zijn. Dat kan het winkelend publiek misleiden over de impact op het milieu van de Unilever-producten die ze kopen. Concrete voorbeelden noemt de toezichthouder niet.

De Britse multinational omschrijft soms ook bepaalde ingrediënten op een manier “die mogelijk overdrijven hoe natuurlijk het product is”, vindt de toezichthouder. Ook zijn beweringen over de mogelijkheden om materialen te recyclen onduidelijk, omdat niet helder is of het dan om alleen de verpakking of het hele product…