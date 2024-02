Britse prijzen stijgen in stabiel tempo

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk zijn in januari in een stabiel tempo gestegen. Dit bleek woensdag uit cijfers van statistiekbureau ONS.

Op jaarbasis stegen de prijzen met 4,0 procent, net als in december.

De prijzen liepen op maandbasis 0,6 procent terug. In december liepen de prijzen nog met 0,4 procent op.

De producentenprijzen daalden bovendien met 3,3 procent in januari op jaarbasis, na een daling van 2,1 procent in december.

Op maandbasis liepen de prijzen met 0,8 procent terug.