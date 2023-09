Britse kranten bezorgd over einde Facebook News

Leestijd: 2 minuten

Britse kranten zijn bezorgd over het einde van Facebook News, een speciale feed waarmee het sociale medium artikelen van nieuwsmedia onder de aandacht brengt. In een brief aan moederbedrijf Meta waarschuwt koepelvereniging News Media Association dat die beslissing een “bedreiging voor de democratie” is.

Meta maakte eerder deze maand bekend de nieuwsfunctie af te schaffen in Europa, waar Facebook News alleen in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk beschikbaar is. In hun brief, die door zakenkrant Financial Times is ingezien, schrijft de groep Britse kranten dat die beslissing ook financieel nadelig is voor nieuwsmedia.

“Als redactioneel gecheckt nieuws niet beschikbaar is op de platforms waar gebruikers dat zoeken, lijdt de maatschappij daaronder”, schrijft de News Media Association, waar onder andere The Times, The Guardian, The Daily Telegraph en The Daily Mirror lid van zijn. “Deze bewuste ingrepen vormen een urgente bedreiging…