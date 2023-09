Brits steunpakket van 500 miljoen pond voor Tata Steel

Leestijd: < 1 minuten

De Britse regering is dicht bij een overeenkomst over een steunpakket van 500 miljoen pond, omgerekend 584 miljoen euro, voor Tata Steel dat eigenaar is van de grootste staalfabriek van het Verenigd Koninkrijk. Dat meldde nieuwszender Sky op basis van bronnen. Tata Steel heeft al langer gezegd dat overheidssteun nodig is om het hoogovencomplex open te houden.

Het geld moet Tata Steel helpen om zijn fabriek in Port Talbot in Wales te vergroenen en het bestaan voor de lange termijn te verzekeren. In die fabriek werken ongeveer 4000 mensen.

Tata Steel zou zelf over een periode van meerdere jaren 700 miljoen pond aan investeringen willen vrijmaken om de uitstoot bij Port Talbot te verlagen en productieprocessen duurzamer te maken. Mogelijk dat er op termijn wel veel banen zullen verdwijnen bij de fabriek omdat door de overgang naar schonere productieprocessen minder personeel nodig is.

De Britse staalfabriek viel voorheen onder dezelfde Europese…