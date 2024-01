Brighton voelde zich als een leeuw tegen Tottenham – Voetbal International

Brighton stond een kwartier voor tijd op een 4-0 voorsprong tegen de ploeg die in de eerste seizoenshelft nog zoveel indruk maakte in de Premier League. ‘We speelden een geweldige, fantastische wedstrijd’, kwam De Zerbi superlatieven tekort bij Amazon Prime. ‘Tottenham is een geweldig team, voor de wedstrijd zei ik nog hoe goed het voetbal is dat ze spelen. Ik ben daarom extra trots op onze prestatie.’

Brighton scoorde tweemaal in de eerste helft en tweemaal in de tweede helft voordat Tottenham iets terug kon doen. ‘We voelden ons als een leeuw’, doelde De Zerbi bij de BBC op het machtsvertoon. ‘Zo voelden we ons in de eerste zeventig minuten in ieder geval, maar ik ben ook trots op de laatste twintig minuten.’ Tottenham zette in de slotfase pas echt aan en kwam tweemaal tot scoren, maar de zege kwam niet in gevaar voor Brighton.