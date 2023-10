Bridget Maasland verschijnt zonder toestemming in een p*rnofilmpje

Bridget Maasland (48) is slachtoffer geworden van een knap staaltje kunstmatige intelligentie. Haar smikkel werd zonder pardon in een pornofilm gemonteerd. In De BLVD Podcast vertelt ze over het deepfake-knutselwerkje.

‘Mega freaky’

In de nieuwste aflevering van De BLVD Podcast gaat het over de Hollywood-staking. Deze richt zich onder meer op het beschermen van acteurs tegen met kunstmatige intelligentie gemaakte filmpjes waarvoor ze niet betaald hebben gekregen. Dan komt Bridget opeens met een bizar verhaal op de proppen.

Blijkbaar is er in het verleden een deepfake-pornofilmpje gecreĆ«erd met haar hoofd erin. “Niet met mijn lijf, gelukkig”, voegt ze daaraan toe. Alsnog een flinke shock, natuurlijk. “Het was mega freaky. Daar moet gewoon een verbod op komen.” Gelukkig kon Peter R. de Vries haar destijds helpen het probleem op te lossen.

Afslankpillen

Het snaveltje van Bridget Maasland werd al eerder zonder toestemming ingezet. Zo gebruikten een…