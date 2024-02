Bridget Maasland trekt álles uit op Instagram: ‘Dit is een vrouw in de overgang!’

Bridget Maasland heeft na bijna 50 jaar ein-de-lijk het licht gezien: haar lichaam is een tempel en die moet ze ten alle tijden eren. Ze is daarom aan een hardcore sporttraject begonnen waarbij ze geen alcohol meer nuttigt en suikers vermijdt alsof het straatverkopers zijn. En eerlijk is eerlijk: het resultaat mag er wezen.

Lichaam van een twintiger

Bridget wil achterstevoren verjaren. De 49-jarige presentatrice traint zichzelf namelijk een slag in de rondte voor het lijf van een malse twintiger. De meid probeert ook haar volgers te enthousiasmeren voor deze levensstijl, door work-out filmpjes te posten en voedingschema’s te delen. Af en toe checkt ze ook even in: “Hoe gaat het bij jullie?” Uit de reacies daarop, blijkt niet zo best: “Afschuwelijk. Gevallen op mn rug die al eens gebroken is. Ik knal tegen het plafond vd pijn en iets aan mn blaas waardoor ik mn urine niet kan ophouden.” Leuke fanbase heeft die Bridget.

Dampende…