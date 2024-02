Bridget Maasland riskeert straf op Instagram met video vanuit bad

Bridget Maasland heeft wel weer iets bijzonders klaargezet voor haar fans. De mooie blondine heeft namelijk een video voor hen gemaakt in bad.

De mooie blondine Bridget Maasland heeft haar fans wel weer flink verbaast toen ze een aantal video’s online zette, waarin ze bezig was met producten voor je haren te promoten. Maar dat deed ze natuurlijk vanuit bad. En daardoor kregen de volgers van Bridget opeens veel meer van de presentatrice te zien dan misschien in eerste instantie de bedoeling was. De leuke dame gaf zich echt helemaal aan haar volgers en dat zie je wel in de mooie beelden. De blondine liet zich vanaf meerdere kanten zien, zodat haar volgers een goed beeld konden krijgen van hoe Bridget er zonder kleren uit ziet.

Bridget Maasland is elke schaamte voorbij

De mooie blondine maakt zich niet zo heel erg druk meer om wat andere mensen nou precies van haar vinden. Die tijd heeft ze wel gehad. De video’s uit bad zijn dus voor haar helemaal niet zo’n grote…