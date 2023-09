BRICS leden China en Saoedi-Arabië dumpen voor honderden miljarden dollars aan Amerikaanse staatsobligaties ~ Crypto-Gids

Uit nieuwe cijfers van het ministerie van Financiën blijkt dat China zijn Amerikaanse schatkistportefeuille heeft teruggebracht van $938,8 miljard in juni 2022 tot $835,4 miljard in juni 2023 – een daling van ongeveer $103,4 miljard in slechts 12 maanden.

Hoewel China het afgelopen jaar Amerikaanse staatsobligaties heeft gedumpt, is het land nog steeds een van de grootste schuldeisers van de Verenigde Staten, na Japan dat $1,105 biljoen bezit.

Wat betreft het nieuwe BRICS-lid Saoedi-Arabië: het land in het Midden-Oosten verminderde zijn Amerikaanse schuld in dezelfde periode met $11,1 miljard van $119,2 miljard naar $108,1 miljard.

De daling van het Amerikaanse obligatiebezit van de twee BRICS-landen is een nieuw teken van verzet tegen de hegemonie van de Amerikaanse dollar.

En Ziad Daoud, hoofd economist voor de opkomende markten bij Bloomberg, zegt dat de overstap van Saoedi-Arabië naar risicovollere activa invloed kan hebben op de rentebereidheid van de Federal Reserve.