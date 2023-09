BRICS controleert 40% van alle olie en is een gevaar voor Amerika

Een prominente in Washington gevestigde denktank is ervan overtuigd dat de BRICS-alliantie (China, Rusland, India, Brazilië, Zuid-Afrika en mogelijk meer) een significante portie van de wereldwijde olieproductie zal controleren. Dat vormt volgens deze groep denkers een forse bedreiging voor de geopolitieke status van de Verenigde Staten. In een nieuwe blogpost zegt Jonathan Panikoff van de Atlantic Council (de denktank) dat de uitbreidingen van BRICS een teken is van “veranderende winden” op geopolitiek vlak.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de Bitcoin koers?

De multipolaire wereldorde

Het doel van de BRICS-alliantie is om de macht van de Verenigde Staten op het financiële wereldtoneel meer in balans te brengen. De BRICS-landen hebben over het algemeen te lijden onder de dominantie van de Amerikaanse dollar en zijn op zoek naar een…