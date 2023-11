Breaking: Ethereum Exchange Aanbod op laagste niveau in 5 jaar tijd

De Ethereum koers is de week goed begonnen en staat weer boven de 2.000 dollar. Dat lijkt ook het gevolg van het geringe aantal Ethereum dat momenteel nog te vinden is op de gecentraliseerde beursplatformen. Op het moment van schrijven is het aantal Ethers op de beurzen namelijk gezakt naar het laagste niveau in 5 jaar tijd.

Is dat voldoende om de Ethereum koers binnen afzienbare tijd naar de 4.000 dollar te laten schieten?

Indrukwekkende trend voor Ethereum

In de bovenstaande grafiek is de indrukwekkende trend voor het aantal Ethereum bij de beurzen te zien. Waar de munt in 2020 nog een piek maakte op deze statistiek, is er nu al jaren sprake van een daling.

Dit lijkt een heel interessant fundament te leggen voor een eventuele volgende bullrun, die er voor Ethereum zou kunnen komen als de Spot Ethereum ETFs in Amerika lanceren.

Waar er op 15 november nog 14,5 miljoen Ethereum bij de…