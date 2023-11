Break even ROAS berekenen – Handige ROAS calculator

Leestijd: 7 minuten

Je break even ROAS berekenen staat aan de basis van succesvolle advertenties. De return on ad spend is dé graadmeter voor Google Ads waarop je stuurt en advertentiecampagnes op maakt. Met onderstaande break even ROAS calculator doe je dat heel eenvoudig.

Na de rekentool gaan we verder met de ROAS definitie, verdere uitleg over de ROAS berekening en handige tools om je return on ad spend te verbeteren die wij dagelijks gebruiken voor al onze websites en klanten.

Onderaan onze pagina vind je onze beste tip waarmee je je advertenties nog beter kunt sturen dan de ROAS, namelijk de POAS. Alle winst wordt hierbij meegenomen, niet alleen de revenue on ad spend.

Break even ROAS calculator