Brazilië maakt kort na mislopen Ancelotti nieuwe bondscoach bekend – Voetbal International

Dorival Junior (61) wordt de nieuwe bondscoach van Brazilië. Na het mislopen van Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti schakelde de bond door naar plan B en daarmee is Dorival Junior aangesteld.

Maandenlang leek Ancelotti op weg naar het bondscoachschap van Brazilië. De succesvolle trainer verkoos een langer verblijf echter voor een avontuur in Zuid-Amerika. Zodoende is de Braziliaanse voetbalbond uitgekomen bij de trainer van São Paulo. Sinds 2002 heeft hij 25 trainersklussen in Brazilië gehad.