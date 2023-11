Bpost | Logistiek bedrijf wacht op stabilisering

Na een iets beter dan verwacht eerste halfjaar, sprong bpost ook in het derde kwartaal over de lat. De omzet daalde met 4%, maar met een aangepaste bedrijfswinst van €23,1 mln deed bpost het iets beter dan verwacht. De gerapporteerde bedrijfsverlies klokte weliswaar af op €50,1 mln, te wijten aan een provisie van €75 mln voor de overfacturatie in overheidscontracten.



Door de vrij solide resultaten over het derde kwartaal verwacht het management voor 2023 een onderliggende bedrijfswinst van ruim €240 mln. Ook dat is iets beter dan verwacht, maar het houdt wel een daling van ruim 8% in tegenover 2022. Beleggers zien de bedrijfswinst niet graag dalen, maar daartegenover staat een beperkte waardering. Beleggers betalen bij de…