Bowers & Wilkins Px7 S2e review: luxe hoofdtelefoon is nu nog beter

De Bowers & Wilkins Px7 S2e klinkt met zijn geüpdatete DSP inderdaad nóg beter.

Staat de ‘e’ in de naam van de Px7 S2e voor ‘enhanced’ oftewel verbeterd? Nee, maar dat is wel wat er aan de hand is met deze nieuwe versie van de populaire luxe noise-cancelling hoofdtelefoon van Bowers & Wilkins. Amper een jaar na de lancering van de S2 verschijnt deze S2e-versie.

In het topsegment van noise-cancelling over-ears hoofdtelefoons gaan modellen doorgaans enkele jaren mee. De lifecycle is toch wat langer dan bij zeg, smartphones. Toch brengt Bowers & Wilkins iets meer dan een jaar na de introductie van de Px7 S2 al een update uit: de Bowers & Wilkins Px7 S2e.

Het woord ‘update’ gebruiken we hier niet lukraak. De S2e lijkt op veel vlakken identiek aan de vorige versie. Zowel het industriële design als het akoestische ontwerp met de grote custom drivers lijken onveranderd. Het blijft noise-cancelling leveren op basis van zes microfoons, drie per…