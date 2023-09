Bowers & Wilkins Px7 S2e heeft een nieuwe DSP en een nieuwe kleur

De Bowers & Wilkins Px7 S2e is er ook in het groen, naast zwart, lichtgrijs en blauw.

Bowers & Wilkins is geen merk dat je associeert met jaarlijkse vernieuwingen van bestaande producten, maar voor de Px7 ljikt het een uitzondering te maken. De vorig jaar geïntroduceerde Px7 S2 krijgt nu al een opvolger.

Bij Bowers & Wilkins, het luxe Britse audiomerk, denk je eerder aan een productontwikkelingscyclus van jaren dan maanden. Toch komt de Bowers & Wilkins Px7 S2e al iets meer dan een jaar na de Px7 S2. Die kondigde het bedrijf in juni 2022 aan, terwijl de originele Px7 van november 2019 was. Wellicht om die reden heet het nieuwste model Px7 S2e en niet Px7 S3. De belangrijkste veranderingen zijn een vernieuwde signaalprocessor en een nieuwe kleur.

Bowers & Wilkins Px7 S2e: nu ook in het groen

De Px7 is een luxe over-ear hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking. Hij zit tussen de Px5 en de Px8 in qua prijs, en is daarmee wat duurder dan bekende…