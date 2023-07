Van Bouwplaatsen tot Festivals: De veelzijdigheid van Rijplaten

Wist je dat rijplaten onmisbaar zijn op uiteenlopende locaties, variërend van bouwplaatsen tot bruisende festivals? Dit komt doordat ze een tijdelijke oplossing bieden voor het creëren van veilige en efficiënte toegangswegen en het beschermen van kwetsbare ondergronden. In dit artikel vertellen we je meer over de diverse toepassingen van rijplaten en welke rijplaten de beste keuze zijn voor het milieu en de veiligheid.

Bouwplaatsen en tijdelijke wegconstructie

De bekendste toepassing van rijplaten is als toegangsweg op een bouwplaats. Of het nu gaat om het verplaatsen van zware machines, het overbruggen van kuilen of het beschermen van ondergronden, rijplaten zorgen voor een veilige en stabiele basis. Door het leggen van rijplaten kunnen bouwprojecten efficiënter worden uitgevoerd en kunnen kosten en schade aan de ondergrond worden voorkomen en/of verminderd.

Evenementen en festivals

Niet alleen op bouwplaatsen zijn rijplaten onmisbaar, ook bij evenementen en festivals zijn ze nuttig. Denk aan grote buitenconcerten, sportevenementen of markten waar duizenden mensen samenkomen. Rijplaten zorgen voor een stevige ondergrond die bestand is tegen de drukte en het gewicht van voertuigen en tenten. Bovendien helpen ze bij het voorkomen van modderige en gladde omstandigheden, waardoor de veiligheid van bezoekers en de toegankelijkheid van het evenement wordt verbeterd.

Grondboringen

Maar ook binnen de wereld van grondboor- en bronbemalingstechniek worden rijplaten veel gebruikt. Door de inzet van rijplaten voorkom je dat het water dat vrijkomt ervoor zorgt dat het een grote modderpoel wordt. Op die manier kunnen medewerkers de boorwerkzaamheden en het opzetten van pompsystemen veilig uitvoeren. Ook hier wordt door het leggen van rijplaten de ondergrond beschermd tegen schade die kan ontstaan door zware machines en het transport van materialen.

Kraanopstelplaatsen

Wordt er een grote windturbine opgebouwd of krijgt deze onderhoud? Dan wordt er een kraanopstelling geplaatst. De kans is dan groot dat je hier ook rijplaten ziet liggen. Een kraan moet natuurlijk op een stabiele fundering staan, zodat er veilig gewerkt wordt. En ook hier wordt er met zwaar materieel gewerkt, waardoor de ondergrond anders beschadigd raakt.

Bescherming van ondergronden

Bij alle toepassingen is benoemd dat het zorgt voor bescherming van de ondergrond. Dit geldt vooral voor rijplaten die zijn gemaakt van composiet. De wereld van rijplaten staat namelijk niet stil. Er zijn constant innovaties gaande om de functionaliteit en duurzaamheid verder te verbeteren. Zo zijn composiet rijplaten ontwikkeld met speciale antislip- en gripfuncties, waardoor de veiligheid nog verder wordt verhoogd. Daarnaast wordt de draagkracht vergroot en tegelijkertijd is het gewicht van de rijplaten lager.

Hierbij is rekening gehouden met dat ze ondergrondvolgend zijn en er sprake is van een goede drukverdeling. Op die manier worden flora en fauna optimaal beschermd. Doordat ze innovatief zijn, worden dit soort rijplaten nog niet vaak aangeboden. Vaak zie je stalen rijplaten of rijplaten die zijn gemaakt van kunststof. Als je kiest voor rijplaten huren van Ferex, dan kies je automatisch voor rijplaten die gemaakt zijn van composiet.

Veiligheid en efficiëntie op werklocaties

Naast het beschermen van ondergronden dragen rijplaten ook bij aan de veiligheid en efficiëntie op werklocaties. Ze bieden een stabiele en vlakke ondergrond voor het verplaatsen van zware apparatuur, het laden en lossen van vrachtwagens en het veilig navigeren van voertuigen en personeel. Door obstakels en oneffenheden weg te werken, verminderen rijplaten het risico op ongevallen en letsel, waardoor een veiligere werkomgeving ontstaat.

Duurzaamheid van een rijplaat

Naast veiligheid is de duurzaamheid van rijplaten ook belangrijk. Kies dan ook het liefst voor rijplaten die herbruikbaar zijn. Op die manier is er minder behoefte aan nieuwe materialen om de rijplaten te maken en voorkom je ook afval. Een aantal soorten rijplaten zijn gemaakt van gerecyclede materialen, waardoor ze een nog duurzamere keuze zijn, en zijn zelf uiteindelijk ook recyclebaar.