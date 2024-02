Boulevard-presentator wordt boos en springt in de bres voor klein geschapen mannen

RTL Boulevard-ster Eric de Munck eist meer respect voor heren met gering gereedschap. “We gaan volledig voorbij aan de pijn en ‘t enorme gevoel van schaamte”, aldus de presentator.

Het stoort Eric mateloos dat er zo neerbuigend wordt gedaan over soortgenoten met een miniatuursnikkel. Volgens hem is er een hyperfocus op lengte. “De groot geschapen man is de stoere vent en iedereen met een maatje minder mag in een hoekje zitten huilen”, raast hij in een column op zijn website.

News flash!

De maatschappij heeft volgens Eric een beeld geschetst waarin kleine exemplaren ‘lelijk zijn, niet wenselijk en iets om je voor te schamen’. “Je ziet ze dan ook nauwelijks (of gewoon niet) terug in films en series, big d*cks zijn oververtegenwoordigd sinds ‘t jaar kruik.”

Eric benadrukt dat er meer doorsnee broekslangen zijn dan grote exemplaren. “En news flash: soms is de jongeheer een tikkeltje…