Bottas hard over prestaties Sauber: “Eigen doelen niet bereikt”

Over twee jaar staat Audi als Formule 1-fabrieksteam samen met Sauber op de grid en tot die tijd gaat de renstal door het leven als Stake F1 Team. Valtteri Bottas is ook komend seizoen in de kleuren van de formatie uit Hinwill te vinden en heeft hoge verwachtingen nu zijn werkgever een andere naam heeft. Over de prestaties van afgelopen seizoen is de Fin namelijk verre van tevreden. “Nu ik mijn derde seizoen bij dit team in ga, moeten we de doelen hoger stellen. Mijn eigen verwachtingen zijn hoog en gezien de resultaten van vorig jaar – waarin we de doelen in alle eerlijkheid niet hebben behaald – moeten we een goede stap zetten en veel progressie laten zien”, vertelt de 34-jarige coureur onomwonden.

Volgens Bottas is er geen tijd te verliezen. “We moeten dit nu verbeteren. We moeten ons niveau omhoog halen en het beter gaan doen”, aldus de winnaar van tien F1-races. Volgens de rijder zijn de eerste signalen als Stake F1 Team bemoedigend. “Ik heb…