Bot traffic binnen Google Ads

Leestijd: 2 minuten

Op het internet zijn veel bots ‘actief’. Schattingen liggen uiteen, maar volgens sommige rapporten bestaat ongeveer 40% van het internet uit bots en neppe gebruikers. Dit zijn bezoekers op je website, maar dus ook bots die klikken op je advertenties. Binnen Google Ads betaal je voor clicks en dit kan je dus veel geld kosten. Een onderzoek uit 2020 laat blijken dat er jaarlijks zo’n 40 miljard aan Ad kosten uitgegeven wordt aan frauduleuze clicks.

Wij gebruiken daarom een handige tool om deze bot traffic uit te sluiten binnen Google Ads. Het verschilt een beetje per klant, maar we besparen hier snel 20% of meer per maand aan qua Ads budget! Zou je per maand €10.000 uitgeven aan Ads, dan gaat in principe minimaal €2.000 op aan waardeloze clicks. Bots kopen immers niks van je. We vertellen je hieronder de oplossing.

Bot traffic uitsluiten met Clickcease

Voor al onze klanten en eigen websites gebruiken wij voor dit doeleinde clickcease. Dit…