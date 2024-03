Bosz vertelt hoe PSV met sfeer bij Borussia Dortmund moet omgaan – Voetbal International

Voor Peter Bosz is de uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund ook een feest der herkenning. De trainer van PSV deelde op weg naar de return in de achtste finale van de Champions League een paar van zijn herinneringen aan zijn tijd bij de Duitse grootmacht.

Bosz stond van juli 2017 tot december van dat jaar aan het roer in het Signal Iduna Park. Die periode heeft hem warme herinneringen opgeleverd aan de authentieke voetbalsfeer bij BVB. ‘Ik vind het een écht voetbalstadion, met mensen die dicht op het veld zitten en steile tribunes. Ik weet dat het hier luidruchtig kan zijn. Er ligt hier bovendien een heel goed veld waar je goed op kunt voetballen’, vertelde hij over het decor voor de misschien wel grootste wedstrijd in het seizoen van PSV.