Bosz maakt zich geen enkele zorgen om Lozano – Voetbal International

Hirving Lozano zit niet in de beste fase van zijn carrière. PSV-trainer Peter Bosz onthulde voor de wedstrijd tegen Heracles Almelo dat hij de Mexicaanse flankenflitser op de rechterflank gaat posteren, en sprak zijn vertrouwen in hem uit.

‘Daar gaat Lozano spelen’, aldus Bosz op de vraag wie de zieke Johan Bakayoko vervangt. En Ricardo Pepi dan? ‘Pepi is een spits, als het goed is zal je hem daar ook veel zien. Ismael Saibari had wat last van zijn rug, daar wil ik verder geen risico mee nemen. Niet richting dinsdag, en überhaupt niet. Ik heb hem daarom ook eerder gewisseld in Volendam, daar moeten we voorzichtig mee zijn’, verklaarde Bosz zijn andere wissel.