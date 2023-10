Boskalis bestelt grote 31.000 m3 sleephopperzuiger bij Royal IHC

Boskalis heeft met de Nederlandse scheepsbouwer Royal IHC een contract getekend voor de bouw van een grote ultramoderne sleephopperzuiger. De gunning van het contract volgt op een uitvoerige ontwerpfase. Het schip krijgt een beuncapaciteit van 31.000 m3 en wordt de komende jaren op de IHC werf in Krimpen aan den IJssel gebouwd.







Foto bron Boskalis : Artist’s impression van de nieuwe Boskalis sleephopperzuiger

Het nieuwe schip wordt één van de grootste sleephopperzuigers in de Boskalis-vloot. Vermeldenswaardige bijzonderheden aan het energie-efficiënte scheepsontwerp zijn onder meer de volledig dieselelektrische installatie en de voortstuwing via Azipods™. Deze technologische innovaties, in combinatie met een geoptimaliseerd ontwerp van het onderwaterschip en een geavanceerd automatiseringssysteem, dragen bij een aanzienlijk lager brandstofverbruik.

