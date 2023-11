Bose QuietComfort Ultra EarBuds review: de NC-kroon weer terug

De Bose QuietComfort Ultra EarBuds zetten een indrukwekkend niveau van ruisonderdrukking neer.

Met de QuietComfort Ultra EarBuds brengt Bose premium oordoppen uit, uiteraard mét noise-cancelling. Aangezien het hier de uitvinder van deze techniek betreft, zijn de verwachtingen hooggespannen.

De keus op het vlak van volledig draadloze in-ear hoofdtelefoons is inmiddels overweldigend. Maar als dé grote naam op vlak van noise-cancelling met een nieuw model komt, dan moet je die wel onderzoeken. Zeker omdat de fabrikant, Bose, lange tijd de koning op het gebied van ruisonderdrukking was. Die kroon heeft Sony de laatste jaren eigenlijk overgenomen. De vorige Bose-generatie, de QuietComfort Earbuds II, was goed maar niet marktleidend. De vraag is natuurlijk, of de Bose QuietComfort Ultra EarBuds de nummer 1 positie kunnen terugpakken.

Bose QuietComfort Ultra EarBuds: ook aan de top qua prijs

De nieuwe QuietComfort Ultra EarBuds oftewel oordopjes zijn…