Borussia Dortmund mist belangrijke kracht in return tegen PSV

De tweede helft bij PSV – Borussia Dortmund moest weliswaar nog beginnen, maar de Duitsers wisten al na 45 minuten dat ze in de return geen beroep kunnen doen op . De verdediger werkte in de slotfase van de eerste helft PSV-middenvelder Malik Tillman naar de grond, kreeg daarvoor geel en mist daardoor de tweede ontmoeting in de achtste finales van de Champions League.

Schlotterbeck stond immers op scherp dinsdagavond. De international van Duitsland had dus beter moeten weten toen hij vlak voor rust Tillman op hardhandige wijze naar de grond werkte. PSV bleef in balbezit, waardoor de scheidsrechter door liet voetballen, maar hij kwam daarna terug op de overtreding en trok alsnog de gele kaart.



Artikel gaat verder onder video



Borussia Dortmund zocht weliswaar met een 0-1 voorsprong de kleedkamer op, maar de gele kaart en daarmee schorsing voor Schlotterbeck is de tweede klap voor de Duitsers. Ze zagen tijdens de warming-up eerste doelman Gregor Kobel al uitvallen. Het is…

Lees verder bij www.fcupdate.nl