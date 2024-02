Borussia Dortmund krijgt vlak voor heenduel met PSV dramatisch nieuws

Borussia Dortmund kan in de heenwedstrijd tegen PSV in de achtste finales van de Champions League géén beroep doen op . De doelman zou dinsdagavond in eerste instantie ‘gewoon’ aan de aftrap verschijnen, maar is tijdens de warming-up geblesseerd afgehaakt en kan daardoor niet in actie komen. Hij wordt vervangen door Alex Meyer.

Kobel is dit seizoen bij Borussia Dortmund de onbetwiste nummer één onder de lat. Hij miste tot dinsdagavond enkel de competitieduels met VfL Bochum en Heidenheim eerder dit kalenderjaar. Kobel kwam deze jaargang vooralsnog 29 keer in actie. Hij moest 32 keer vissen, in tien wedstrijden hield hij zijn doel schoon.