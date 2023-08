Hoe haal je het meeste uit je samenwerking binnen een team? Is het wel nodig om altijd een team te zijn? En wat zegt de wetenschap over samenwerking binnen teams? Onderzoeker en auteur van het boek Goed teamwerk Karin Derksen geeft je in deze aflevering van de Boom Management Podcast de laatste stand van zaken op het gebied van het werken in teams.

