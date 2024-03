Booking kan uitgroeien tot het Amazon van de reisbranche

Het aandeel Booking leverde onlangs 10% in toen bleek dat in het vierde kwartaal van 2023 de vraag genormaliseerd was, nadat deze omhoog was geschoten na de coronapandemie.

Ook kreeg de reisgigant in Spanje van de mededingingsautoriteit een uitzonderlijk hoge boete van €486 miljoen aan de broek. Toch is Booking een uniek gepositioneerd bedrijf dat voor beleggers de moeite waard is om in de gaten te houden. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden

Booking komt als beste uit de coronapandemie

Net als alle andere reisondernemingen kreeg Booking een zware klap te verduren in 2020 bij het uitbreken van de coronapandemie. De omzet, die in 2019 een nieuw record had bereikt van $15,1 miljard, daalde met 55% tot $6,8 miljard (zie tabel). Airbnb, het belangrijkste alternatief op de beurs, zag de omzet ook dalen, maar veel minder. Uit angst voor het onbekende virus gaven reizigers de voorkeur aan de beslotenheid van een privévertrek boven de massaliteit van een hotel of…