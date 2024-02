Booking.com Moet Aansluiten bij Pensioenfonds Reisbranche

Leestijd: 2 minuten

Het internetbedrijf voor hotelboekingen Booking.com moet zich aansluiten bij een pensioenfonds voor de reisbranche. Het concern verzette zich daartegen en vindt zichzelf vooral een technologieplatform, maar het gerechtshof in Den Haag is het daar niet mee eens. Moederbedrijf Booking Holdings houdt rekening met een extra kostenpost van 405 miljoen euro.

De zaak was jaren geleden aangespannen door pensioenfonds Bpf Reisbranche, dat vond dat Booking.com vooral actief is met het bemiddelen voor reizigers. Daarmee zou het bedrijf een reisagent of reisorganisator zijn en ook verplicht mee moeten doen met het pensioenfonds voor dit soort bedrijven.

Booking.com vindt dit onzin en stelt vooral een reserveringsplatform aan te bieden. Klanten boeken weliswaar via de sites van het bedrijf, maar Booking.com zelf zou niet actief betrokken zijn bij de overeenkomst tussen hoteliers en toeristen.

Hoge Raad

Maar het gerechtshof maakt uit de statuten, website,…