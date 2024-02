BONK leeft op na geruchten over notering bij Robinhood en Revolut

In 2023 maakte Bonk (BONK) een opmerkelijke entree in de cryptomarkt met een spectaculaire waardestijging van 10.000%. Ondanks een forse terugval waarbij de munt 62% van zijn waarde verloor, zijn er bemoedigende signalen van heropleving.

Deze recente opleving, waarbij Bonk in een tijdsbestek van slechts een week meer dan 30% in waarde steeg, lijkt vooral te worden aangewakkerd door speculaties over twee geruchten. In dit artikel onthullen we de factoren achter deze opmerkelijke heropleving.

Geruchten Revolut en Robinhood

Geruchten doen de ronde dat BONK binnenkort mogelijk verhandelbaar wordt op Revolut, een toonaangevend fintechbedrijf dat digitale bankdiensten levert. Gezien Revolut’s imposante gebruikersbasis van 38 miljoen mensen, kan deze ontwikkeling de vraag naar de meme coin aanzienlijk doen toenemen.

Deze speculaties volgen kort op de aankondiging van Revolut over de uitbreiding van haar cryptodiensten, waaronder de lancering van een nieuwe crypto exchange….