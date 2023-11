bondscoach leest journalisten de les – Voetbal International

Algerije won afgelopen nacht met 3-1 van Somalië in de WK-kwalificatie, maar het humeur van bondscoach Djamel Belmadi werd ruw verstoord na afloop op de persconferentie. De reden? Een rinkelende telefoon.

Tijdens zijn perspraatje werd Belmadi onderbroken door een telefoon van een journalist. Geïrriteerd ging de bondscoach daarna verder met zijn praatje. ‘Na vijfenhalf jaar is dat een behoorlijke mislukking. De telefoons…ik blijf het zeggen. Er komt een dag dat ik stop met praten, omdat het vermoeiend is. Als dat is wat je wilt, prima, maak je geen zorgen. Ik hoef hier niet te komen. Ik kan ook iemand anders sturen.’