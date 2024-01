‘Bologna-aanvaller Joshua Zirkzee kan in de zomer mooie transfer naar Premier League maken’

Manchester United wil de selectie het liefst deze maand, maar anders dolgraag komende zomer versterken met een spits. Ajax-topscorer staat naar verluidt op het lijstje van de werkgever van Erik ten Hag, maar ook kan rekenen op interesse vanuit Manchester. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Florian Plettenberg van Sky Sports hebben de eerste gesprekken over een zomerse transfer zelfs al plaatsgevonden.

Zirkzee verhuisde al op jonge leeftijd van Nederland naar Bayern München, maar ondanks een aantal treffers in de hoofdmacht van de Duitse recordkampioen bleef een definitieve doorbraak uit. Bayern München verhuurde de Nederlander aan Parma en Anderlecht, alvorens Bologna hem in de zomer van 2022 definitief naar Italië haalde. Na een moeizaam eerste seizoen in het Zuid-Europese land heeft Zirkzee de smaak flink te pakken. De 22-jarige spits uit Schiedam was in 22 wedstrijden in alle competities al goed voor acht doelpunten en vier assists.