Boerin Bernice geniet enorm van spannend ritje tijdens Boer Zoekt Vrouw: ‘Hoppa’

Boerin Bernice lijkt het ein-de-lijk naar haar zin te hebben met een vlug ritje tijdens Boer Zoekt Vrouw…

Het is absoluut niet makkelijk voor Boerin Bernice om mee te doen aan Boer Zoekt Vrouw. Waar eerst zoveel mannen enthousiast waren dat ze allemaal uitgebreide brieven schreven aan de brunette, is dat gevoel nu totaal weg. Veel kijkers vinden Bernice erg saai en ongemakkelijk. Dit komt ook wel echt zo over, want Bernice vindt het duidelijk erg lastig om over gevoelens te praten.

Boerin Bernice zegt eindelijk dat het goed voelt

Er zijn toch wel echt twee mannen die niks liever willen dan boerin Bernice haar hart veroveren dus daarom doen ze goed hun best. De Friese Ype-Jacob lijkt eindelijk een manier te hebben gevonden om Bernice aan het lachen te krijgen. Zo zit hij met boerin Bernice op een quad en racen ze over het terrein. Bernice heeft een lach op haar gezicht en zegt dat ze het grappig vindt dat hij er zomaar hard van door ging. Zo zegt de boerin zelfs dat ze het wel…