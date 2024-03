Boerin Annemiek Koekoek deelt foto met witte spetters op haar gezicht

Annemiek Koekoek heeft witte spetters op haar gezicht! Hoe zijn die spetters daar gekomen? We zoeken het uit voor je!

De boerin Annemiek Koekoek heeft in een recente foto fans nogal verbaasd. Ze is namelijk te zien met witte spetters op haar gezicht! Niemand had dit zijn aankomen natuurlijk. Maar wat zijn de vlekken en waar komen ze vandaan?

Annemiek Koekoek haar gezicht zit helemaal onder

Onze mooie boerin, Annemiek Koekoek, heeft haar gezicht helemaal onder witte klodder zitten! Dit is een verrassing die niemand van de boerin had verwacht! Maar blijkbaar is het niet wat je denkt… Het is niets vies of aparts, het is namelijk gewoon wat witte verf! Ondanks dat zijn de volgers van Annemiek toch even goed geschrokken. Maar alle fans kunnen blij zijn dat ze onderin het bericht erbij heeft gezet dat ze dus alleen maar het plafond aan het schilderen is… Anders zou het een vreemd raadsel zijn gebleven over wat ze nou op haar gezicht had zitten!

Boerin Annemiek is…