Boerin Annemiek gaat in op oneerbaar privébericht voor ‘leuk avondje’

Boerin Annemiek Koekoek heeft groot nieuws gebracht, en dan krijgt ze plots een wel heel gek privé verzoek gestuurd…

Boerin Annemiek zet volgende stap

De knappe Boerin Annemiek liet kort geleden weten dat ze één jaar samen is met haar grote liefde. Helaas wou het bij Boer Zoekt Vrouw niet bepaald lukken met het vinden van haar droomman. Al was de boerin dan ook wel erg kritisch. Gelukkig is het allemaal goed gekomen voor boerin Annemiek Koekoek want ze is hartstikke verliefd op haar huidige vriend. De twee zijn duidelijk heel verliefd, want de volgende stap in hun relatie is al gemaakt.

Boerin Annemiek kondigt heel groot nieuws aan

Zo kondigde Annemiek op haar Instagram aan dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. Misschien een grote verassing voor vele, maar het is de brunette natuurlijk enorm gegund. Annemiek straalt op haar bekendmakingsfoto die hieronder is te zien. Samen met haar hond en pony poseert ze met een paar hele kleine schoentjes in haar handen. Uiteraard met…