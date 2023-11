Boer Richard geeft tijdens verhitte BZV-ontknoping toe aan ruil

Boer Richard geeft tijdens de laatste uren met zijn twee dames tijdens BZV ineens toe aan een ruil…

Boer Zoekt Vrouw wordt wel erg interessant

Het begint erg spannend te worden tijdens Boer Zoekt Vrouw want er zit een keuze moment aan te komen bij de boeren en boerinnen. Het is niet zomaar een keuze moment, maar de allerbelangrijkste. De boeren en boerinnen gaan namelijk kiezen met wie ze graag willen blijven en dus mee verder willen. Het is dit keer allemaal iets anders doordat de boeren door heel Europa zitten verspreid, dus dan is de keuze nog wat groter. Voor veel boeren is het namelijk ook belangrijk om te kijken welke vrouw of man daadwerkelijk naar het land waar ze wonen willen komen voor een lange rijd, of misschien wel voor altijd.

Dit zijn de twee blondines van boer Richard

Het gaat voor boer Richard in Slowakije ook een spannende keuze worden. Zo heeft de boer twee hele leuke blondines bij hem thuis op de akkerbouwboerderij. Beide dames laten merken dat ze Richard…