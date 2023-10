Boer Richard (BZV) neemt vrouwen mee voor nachtelijk avontuurtje in auto: ‘Via Richard naar binnen kruipen’

Boer Richard van Boer Zoekt Vrouw neemt zijn drie blondines mee voor een nachtelijk avontuurtje in de auto. De vrouwen worden helemaal wild van het hele gebeuren.

Boer Richard gaat tot grote hoogtes voor zijn dames

De nog jonge Boer Richard doet mee aan het nieuwste seizoen van Boer Zoekt Vrouw. Waarschijnlijk ligt het niet perse aan Richard zelf dat hij nog geen vrouw heeft gevonden die boerinnetje wil spelen met hem. Het zou wél kunnen liggen aan de locatie van de boerderij van Boer Richard. Zo is het dit seizoen weer een speciale editie van Boer Zoekt Vrouw, want de boeren en boerinnen zitten verspreid over heel Europa. Boer Richard zit dan wel echt in een uithoek, namelijk op het platteland van Slowakije. De boer heeft daar een reusachtig akkerbouw bedrijf dat er in de intro video’s nogal spookachtig uitzag. Heel oud en achterstallig zag het eruit en dat was dezelfde situatie in Richard zijn appartementje. Gelukkig heeft boer Richard keihard zijn best gedaan om de situatie…